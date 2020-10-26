«Злобный вирус-победитель»: Доктор Мясников рассказал, где можно подцепить самый опасный коронавирус. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Медицинские учреждения являются основным местом, где можно легко заразиться опасной формой коронавирусной инфекции. В больницах обитает «вирус-победитель», который уже стал причиной смерти людей, объяснил известный врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Тине Канделаки на Радио «Комсомольская правда».

- Все бегут в больницы, не понимая, что мы в принципе плодим заболевания тяжелые. Одно дело заразиться, например, от ребенка. Если нет хронических болезней, человек не очень старый и не страдает от ожирения, то поболеет – и все пройдет. Но в больницах вирус другой, там вирус-победитель. Он убил человека и стал сильным. Более того, к вам попадает один вирус, если вы его победили, перенесли на ногах, переболели, вы заражаете другого, он уже слабый, - отметил Александр Мясников.

Доктор также объяснил, почему детей называют «живыми вакцинами». Дело в том, что дети, как правило, переносят легкий коронавирус и именно им заражают окружающих, благодаря чему потом формирует массовый иммунитет к заболеванию.

Одни из самых эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусу является вакцина. Однако накануне привитый вакциной от COVID-19 «Спутник V» депутат Госдумы Валерий Гартунг получил положительный тест на инфекцию. Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал kp.ru, в каких случаях возможно обнаружить коронавирус после укола вакцины.

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