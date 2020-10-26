Как восстановить обоняние после коронавируса, рассказал отоларинголог Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одним из симптомов и одновременно последствие заражения коронавирусной инфекцией является потеря обоняния. Проявится этот признак может как во время болезни, так и после полного выздоровления. Врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса.

В интервью изданию РБК специалист отметил, что сперва следует восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые находятся в носу.

- Необходимо использовать сосудосуживающие препараты, например, капли для носа, регулярно орошать полость носа. Можно самостоятельно приготовить раствор с морской солью. Также следует поддерживать влажность воздуха в помещении, - объяснил отоларинголог.

Абдулло Ходжаев отметил, что помочь восстановиться после коронавируса могут витамины группы В и поливитамины. Кроме того, следует правильно питаться, пить воду в достаточном количестве и исключить курение и алкоголь.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, известный научно-медицинский просветитель Анча Баранова для восстановления обоняние после коронавируса советовала заниматься тренировками, при которых активно задействуются обонятельные рецепторы.