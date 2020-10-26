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В Нагорном Карабахе вступило в силу новое перемирие

Азербайджан сразу обвинил Армению в грубом нарушении режима прекращения огня
Ася КУЗНЕЦОВА
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Баку обвинил Ереван в грубом нарушении прекращения огня в Карабахе

Баку обвинил Ереван в грубом нарушении прекращения огня в Карабахе

Фото: REUTERS

С 7:00 понедельника, 26 октября, в силу вступило новое перемирие в Нагорном Карабахе. Оно согласовано между Арменией, Азербайджаном и США. В совместном заявлении сторон сказано о возвращении к режиму прекращения огня.

Сразу после объявления перемирия Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в грубом нарушении. Ведомство также заявило, что полностью соблюдает режим прекращения огня по всей линии соприкосновения в Карабахе.