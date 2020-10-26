Ученые: в Иерусалиме найдены гвозди, которыми распяли Иисуса Христа

Ученые нашли гвозди, которыми распяли Христа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследователи из Израиля заявили, что обнаружили в Иерусалиме гвозди, которыми распяли Иисуса Христа.

Доктор Арье Шимрон опубликовал свое исследование, предположив, что в погребальной пещере первого века, в месте упокоения первосвященника Иудеи Каиафы, найдены те самые гвозди, которыми распяли Иисуса.

Ведущий исследователь группы, сравнил материал найденных гвоздей с материалом из оссуариев гробницы - известняковых ящиков, в которых хранились кости мертвых.

По его утверждению, материалы в пещерах отличаются в зависимости от топографии, состава почвы в районе, микроклимата и окружающей растительности.

«Наш анализ ясно и недвусмысленно демонстрирует, что эти материалы химически и физически идентичны тем, которые на протяжении веков также контактировали с гвоздями», - сказал ученый The Daily Star.

Он отметил, что гвозди хорошо сохранились и полностью окаменели.

«Среди ржавчины и отложений, прикрепленных к гвоздям, мы также обнаружили и сфотографировали несколько микроскопических фрагментов кости», - рассказал Шимрон.

Ученый рассказал, что гвозди, используемые при распятии, считали предметами, обладающими мощными целебными свойствами, и поэтому они хранились как амулеты. Таким образом, гвозди, по предположению Шимрона, хранил раскаявшийся Каиафа.

В Израиле отметили, что исследование доктора Арье Шимрона интересно для науки, и дает пищу для размышления. Но прямых доказательств того, что этими гвоздями распяли именно Христа нет, а значит ими могли распять любого из сотен людей, которые нарушили римское право.