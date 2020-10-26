Доктор Мясников призвал готовиться к третьей волне коронавируса

Мясников призвал всех врачей и власти готовиться к новой волне инфекции заранее. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор Мясников призвал готовиться к третьей волне коронавирусной инфекции. Такое мнение в интервью Тине Канделаки на Радио «Комсомольская правда» известный врач и телеведущий высказал 26 октября. Он отметил, что в данный период большинство российских медицинских учреждений готовы к новой волне коронавируса.

«Вот я просто изнутри вижу, что Москва структурно и по всему готова очень хорошо. Работаем что в первую волну, что во вторую. У меня у самого больница под ковид, работает, как часы», - сказал доктор.

Он отметил, что на данный момент все уже привыкли и знают, что нужно соблюдать правила безопасности. Но предупредил, что после второй волны, которая пройдет осенью, весной наступит третья, и к ней тоже нужно быть готовыми.

«По весне, в апреле опять пойдет - это будет третья волна, и опять будут вопли… Надо заранее готовиться, надо заранее понимать, посчитать. Мы знаем, сколько заболевают, мы знаем, что 10% заболевших нуждается в госпитализации. Мы знаем, что 10% от госпитализации - это смертность. Мы знаем примерно, сколько у нас заболеет тяжело, сколько у нас умрет, все это просчитываемо», - сказал Мясников.

Он призвал всех врачей и власти готовиться к новой волне инфекции заранее.

«У нас сейчас будет 3-4 месяца до следующей волны», - подчеркнул доктор.

Он считает, что вторая волна коронавируса пойдет на спад в ноябре. Он отметил, что в Москве есть резерв мест в больницах, и параллельно с этим открываются новые отделения, готовые принять пациентов.

«Вот сейчас все-таки мы идем намного лучше, чем в первую волну. Намного лучше. Имеется в виду организационно. Это я вижу и приятно об этом говорить. Но надо готовиться к этим волнам», - заключил врач.

Напомним, что по состоянию на 26 октября в России зафиксирован новый рекорд числа инфицированных коронавирусом. За сутки эта цифра составила 17 347.