Химическую кастрацию педофилов предлагают прописать в Уголовном кодексе

В Госдуме могут принять поправки в статью 99 УК РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуму собираются внести законопроект о поправках, ужесточающих наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на депутата нижней палаты Анатолия Выборного.

Так, за преднамеренное склонение несовершеннолетних к сексуальным действиям в статью 99 УК РФ будут внесены дополнения, подразумевающие принудительную химическую кастрацию.

Депутат нижней палаты Анатолий Выборный объяснил, что такое решение продиктовано ростом преступлений сексуального характера против несовершеннолетних. Депутат считает, что их совершают лица, страдающие сексуальными расстройствами.

Ранее, в Госдуме уже принимали поправки в УК РФ относительно наказаний за сексуальное насилие над детьми. Так, в 2012 году Госдума по инициативе президента РФ приняла закон о введении пожизненного заключения для педофилов. А в сентябре 2020 года лидер "Справедливой России" Сергей Миронов поручил подготовить поправки, предусматривающие введение смертной казни для убийц детей и химическую кастрацию для педофилов.

Напомним, одним из самых громких дел за последние годы стало убийство Лизы Киселевой в Саратове. Михаил Туватин похитил девочку, надругался над ребенком, после чего убил и спрятал тело. Оперативники нашли убитую и заключили под стражу преступника, который сразу сознался в содеянном. Жители города Саратова хотели устроить самосуд над преступником.

В Бурятии весной 2020 года еще одному педофилу назначили меру пресечения в виде 17 лет колонии строгого режима. 52-летний мужчина несколько лет насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы. При этом мать девочки знала о действиях гражданского мужа, но в суде сказала, что боялась подать заявление в полицию. Врачи отметили, что психическое состояние ребенка серьезно пострадало. Мать лишили родительских прав.