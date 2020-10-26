Роспотребнадзор объяснил ошибки в тестах на коронавирус

Роспотребнадзор объяснил ошибки в результатах тестов на COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специалисты Роспотребнадзора объяснили, в каком случае тест на коронавирус может дать ошибку. Это происходит из-за малого количества вируса в биоматериале и на поздних стадиях болезни, когда вирус уже "спустился" в лёгкие из верхних дыхательных путей. Еще одной причиной может быть человеческий фактор, то есть нарушения при заборе биоматериала. Об этом рассказала руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова. По ее словам, нынешние тест-системы отличаются достаточно высокой точностью, однако в некоторых случаях все же дают ошибку.

- Для подтверждения или исключения наличия инфекции тест выполняется повторно через 10 дней после первичного взятия мазка. Также повторное тестирование необходимо при выписке больных COVID-19 из стационара – для этого необходимо получение двух отрицательных результатов с промежутком не менее суток, - приводит слова Тивановой РИА Новости.

Напомним, коронавирус в России продолжает набирать обороты. 26 октября был зафиксирован новый рекорд по количеству заболевших - 17 347 человек. Больше всего новых зараженных по-прежнему в Москве - 5 224 инфицированных.