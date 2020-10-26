Производители: промышленный выпуск вакцины «Спутник V» начнется к декабрю

Промышленное производство вакцины «Спутник V» начнется к декабрю Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Промышленное производство вакцины от коронавируса «Спутник V» начнется в конце ноября. Об этом сообщили в двух биотехнологических компаниях, выбранных для выпуска препарата. В настоящее время в цехах ведется установка производственных линий.

«Мы сейчас настраиваем производство под вакцину, разработанную Центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Мы планируем, что промышленный выпуск самой вакцины начнется до декабря, — цитирует пресс-секретаря компании «Биокад» Ирину Кенюхову ФАН.

В другой компании - «Биннофарме» - также отметили, что монтаж необходимого для производства вакцины оборудования уже подходит к концу. Более того «Биннофарм» уже внесен Минздравом в регистрационное удостоверение для выпуска вакцины.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал появление американской вакцины от коронавируса в ближайшие несколько недель. Глава государства также добавил, что распространять препарат начнут вскоре после выпуска, передает Пятый канал.