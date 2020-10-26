Промоутер Хрюнов рассказал, чем займется Хабиб Нурмагомедов после завершения карьеры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

25 октября состоялся победный бой Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гэйджи. Хабиб одержал 29-ю по счету победу, а после поединка сделал сенсационное заявление: «Мама меня попросила, чтобы я не дрался без отца. Я обещал ей, что это будет последний мой бой».

Многие, правда, надеются, что боец еще вернется в большой спорт. Известный российский промоутер Владимир Хрюнов считает, что это вряд ли возможно.

- Если он пообещал это маме, то он этого не сделает никогда. Я вам приведу другой пример. Костя Цзю, которому после боя с Хаттоном мама сказала: Костя, хватит. И Костя не вернулся, - рассказал Хрюнов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он считает, что после завершения карьеры Хабиб продолжит вовлекать людей в спорт. Будет открывать спортивные школы, проводить лекции и тренировки.

- Хабиб Нурмагомедов – это высочайший мотиватор заниматься спортом. Это мотиватор и пример того, как мальчишка из горного села за короткое время сумел изменить свою жизнь, - заключил Хрюнов.