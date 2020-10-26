Гинцбург рассказал о снижении уровня антител после вакцинации от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снижение уровня антител через два - три месяца после вакцинации от коронавирусной инфекции является нормальным, поскольку остаются клетки памяти, которые вырабатывают иммунный ответ на вирус. Об этом рассказал глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург Гинцбург.

По его словам, клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции после применения вакцины «Спутник – V» может сохраняться до двух лет.

«Те данные, которые существуют по вакцине против Эболы, которая была создана с той же самой технологией, как и вакцина против COVID-19 "Спутник- V", говорят о том, что "клетки памяти" существует, по крайней мере, в течение двух лет», - уточнил он в эфире телеканала «России 24».

Как писал сайт kp.ru, Гинцбург также рассказал, что большинство людей переносят прививку «Спутник V» без каких-либо проявлений, побочные эффекты отметили только у 15 процентов привившихся.

Напомним, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной. По его словам, массовая вакцинация начнется, как только будут запущены большие объемы производства.