Перу откроет границы для туристов в ноябре

Мачу-Пикчу открыто для посещения с 1 ноября, но единовременное количество туристов сократили на треть.

С 1 ноября посмотреть на Мачу-Пикчу и другие достопримечательности смогут путешественники более чем пяти государств.

Лима откроет авиамосты с Лос-Анджелесом, Нью-Йорком, Атлантой, Майами, Хьюстоном и Торонто, Буэнос-Айресом, Мехико и Сан-Паулу, сообщает Lonely Planet.

Прибывающие в Перу обязательно должны иметь справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, подтвердить отсутствие симптомов заболевания и соблюдать двухнедельный карантин.

Для туристов и для граждан является обязательным ношение масок и перчаток. При выезде из страны туристы также должны сдать тест на коронавирус.

Мачу-Пикчу открыто для посещения с 1 ноября, но единовременное количество туристов сократили на треть. В таком же режиме работают и другие музеи и археологические памятники.

В Перу с октября открыты магазины и места общественного питания, но, по оценкам владельцев, посетителей стало намного меньше, чем раньше.

Из-за пандемии коронавируса, ранее были закрыты все мировые авиасообщения. Власти стран принимают решение возобновить рейсы исходя из эпидемиологической ситуации в стране. Так, в России только спустя 5 месяцев после начала пандемии, 1 августа, был открыт авиамост с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией.