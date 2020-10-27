Роспотребнадзор предрек обострение пандемии коронавируса в начале 2021 года

Роспотребнадзор предрек обострение эпидемии коронавируса Фото: REUTERS

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России может вновь обостриться в феврале-марте следующего года. Достижения относительно низких летних показателей можно ожидать только к лету 2021 года, сообщила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

- Чтобы эпидемия коронавируса пошла на спад, большая часть населения должна стать невосприимчивой к болезни, приобрести иммунитет благодаря антителам после перенесенной инфекции или вакцинации. Невосприимчивости также можно добиться клеточной памятью лимфоцитов – она способна справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител, - рассказала эксперт в интервью РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, по мнению специалистов Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в России может стабилизировать в начале декабря этого года. Тогда страна сможет выйти на плато по заболеваемости инфекцией.