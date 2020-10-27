Эксперт рассказал, как понять, что телефон прослушивают

Названы признаки прослушки смартфона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный признак слежки с помощью телефона - странности в его работе. Например, быстрая разрядка аккумулятора, перегрев, включение или выключение смартфона, а также установленное без ведома владельца приложение, рассказал директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Эксперт рекомендует при таких сигналах о слежке сменить сим-карту, телефон, почту или пароли. Он также отметил в разговоре с агентством "Прайм", что спецслужбам интересны только крупные преступники, а установить слежку за обычными гражданами могут родственники, мошенники и конкуренты.

При этом Мясоедов добавил, что подобные шаги помогут только при слежке мошенников. Если владельца смартфона прослушивают родственники, они смогут заново установить шпионское ПО на телефон.