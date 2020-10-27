Ксения Собчак перенесла заражение коронавирусом

Ксения Собчак рассказала, как перенесла коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская телеведущая Ксения Собчак сообщила о том, что перенесла коронавирус, и уже выздоравливает, но до сих пор остаётся в изоляции.

- Дело в том, что я перенесла коронавирус. Сейчас мне уже лучше, я дома, практически выздоровела, но не могу еще находиться в студии, - рассказала Собчак в эфире Первого канала.

Она также отметила, что перенесла болезнь в лёгкой форме. После заражения у телеведущей держалась повышенная температура, начался кашель, на четвёртый-пятый день болезни пропало обоняние, а также постоянно хотелось спать.

- У меня было ощущение, что я сутками сплю, а потом пропали запахи, - рассказала журналистка.

Ксения Собчак также сообщила, что её трёхлетний сын Платон переболел коронавирусом в конце лета

Сайт KP.ru сообщал 13 октября о положительном результате теста на коронавирус Ксении Собчак, однако тогда актриса опровергла эту информацию.