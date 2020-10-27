В России продлили программу льготной ипотеки

Продление программы позволит выдать ещё 600 тыс. кредитов на 1,8 млрд рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Правительство России продлило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года. Постановление подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что льготная ипотека выдаётся при покупке квартир в новостройках. При этом жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут выдать кредит на сумму до 12 миллионов рублей, а для остальных регионов на сумму до шести миллионов рублей.

- Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой 6,5% и рыночной банкам возмещает государство, - сказано в тексте постановления.