В России началось производство второй вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона"

Массовые поставки "ЭпиВакКороны" запланированы на последние числа ноября или декабрь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России стартовало производство второй вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Её массовые поставки планируют начать в конце ноября или в декабре. Вакцина поступит в гражданский оборот уже 1 января 2021 года.

- Производство вакцины начато на "Векторе", - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова она на форуме "Здоровое общество", передаёт ТАСС.

В ближайшее время начнутся пострегистрационные испытания препарата "ЭпиВакКорона", участие в них примут 40 тысяч человек. Среди добровольцев есть люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

Вводить вакцину будут внутримышечно. Между инъекциями должно пройти не менее 14-21 дня.