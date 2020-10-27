Российский суд впервые признал убийство советских граждан нацистами геноцидом

Расстрел нацистами мирных жителей в годы ВОВ назвали преступлением против человечества. Фото: Пресс-служба правительства Новгородской области.

Во вторник, 27 октября, Солецкий районный суд признал дело о массовом убийстве нацистами мирного населения в Жестяной Горке в 1942 году геноцидом.

Судья огласила решение, согласно которому совершенные убийства в годы Великой Отечественной войны впервые в истории России были признаны преступлениями против человечества.

"Установить факт, имеющий юридическое значение, признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1942-1943 годах в деревне Жестяная Горка <...> солдатами тайкоманды в отношении не менее 2 600 советских граждан, являвшихся представителями мирного населения и военнопленными, проходящими военную службу в Красной армии, военными преступлениями против человечества", - передает ТАСС слова судьи.

Напомним, что расстрельные ямы в Новгородской и Псковской областях поисковики обнаружили в начале мая 2019 года. СК РФ возбудил уголовное дело о геноциде против мирных граждан в 1942-1943 годах на территории Новгородской и Псковской областей.

После в Жестяной Горке приняли решение создать мемориальный комплекс. 22 июня 2020 года в районе деревни Жестяная Горка захоронили останки более 500 мирных граждан, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны.