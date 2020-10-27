Почему коронавирус у мальчиков может вызвать бесплодие, пояснил врач Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал, как коронавирус у мальчиков влияет на репродуктивную систему, и может ли он вызвать бесплодие.

- Коронавирус размножается на определенных рецепторах. Эти рецепторы находятся не только в легких. Да, мы знаем, что они находятся и в почках, и в кишечнике, из-за чего осложнения и происходят. И вот их очень большая концентрация у детей и подростков находится как раз в яичках - там, где происходит самая начальная функция сперматогенеза, - пояснил Тимаков в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам врача, девочек это касается в меньшей степени. Он также добавил, что поражение этих клеток происходит и при других инфекционных заболеваниях - гриппе, герпетической инфекции.

- Герпетическая инфекция, которой мы с вами постоянно болеем, и грипп так же могут поражать клетки, которые вырабатывают сперматозоиды, и так же могут вызывать временное бесплодие. Поэтому говорят, что нельзя проверять репродуктивную функцию в течение двух месяцев после перенесенного гриппа, сперматозоиды просто будут неактивны, - заключил эксперт.