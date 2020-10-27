В школах и детсадах Кубани проверят соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора

В школах Краснодарского края проверят соблюдение требований Роспотребнадзора, связанных с коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В школах и детских садах Краснодарского края пройдут проверки на выполнение требований Роспотребнадзора по защите от COVID-19. Сотрудники регионального Минобрнауки проинспектируют, соблюдается ли в детских учреждениях масочный режим, измеряют ли по утрам педагогам и воспитанникам температуру, как в помещениях работают рециркуляторы, есть ли достаточный запас антисептиков и средств индивидуальной защиты.

Решение усилить контроль за мерами безопасности было принято 27 октября на совещании с заместителями глав муниципалитетов по соцвопросам. Как подчеркнула вице-губернатор Анна Минькова, только строгое соблюдение всех требований санитарных врачей позволит избежать роста заболеваемости.

– Необходимо усилить контроль за соблюдением санитарных требований в школах и детских садах. Проверить на местах эффективное использование закупленного оборудования, соблюдения учителями и сотрудниками масочного режима. От этого зависит здоровье наших детей и эпидемиологическое благополучие региона, – отметила Анна Минькова.

Накануне старта учебного года школы и детские сады Кубани были оснащены всеми необходимыми средствами защиты — и это не только запас дезинфицирующих средств, но и специальные приборы для обеззараживания воздуха, бесконтактные термометры для измерения температуры и тепловизоры. Расписание уроков в краснодарских школах составлено так, чтобы минимизировать контакты между учениками. Для каждого класса выделен отдельный кабинет, по утрам у школьников измеряется температура. При малейших признаках инфекции взрослые и дети изолируются, и о каждом таком случае образовательные учреждения уведомляют Роспотребнадзор.

Если заболевает кто-то из детей, весь класс переводится на дистанционное обучение. А если инфекция будет обнаружена у педагога или воспитателя, контактировавшего с другими сотрудниками, учебное заведение временно приостанавливает свою работу на 14-дневный карантин.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал постановление Роспотребнадзора о введении всеобщего масочного режима по всей России. Глава Кубани отметил, что в регионе меры борьбы с COVID-19 не ослабевали с самой весны.

- В крае по-прежнему действует режим повышенной готовности. Обязательный масочный режим мы ввели еще весной, а с 15 октября для безопасности жителей усилили его, - сообщил Вениамин Кондратьев в соцсетях.

В Краснодарском крае по-прежнему действует запрет на массовые мероприятия, несмотря на то, что работники сферы досуга и культуры неоднократно просили власти ослабить эту меру. Наложены ограничения на работу кафе и ресторанов — заведения общепита открыты только до полуночи.

- Все эти меры сегодня необходимы, чтобы обезопасить жителей, - подчеркнул губернатор. - Прошу каждого отнестись к ним со всей ответственностью и пониманием. В наших силах сдерживать распространение заболеваемости.