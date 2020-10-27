Дональд Трамп заявил, что разочарован нарушением режима прекращения огня в Карабахе

Трамп заявил, что разочарован нарушением режима прекращения огня в Карабаха. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп во вторник, 27 октября, заявил, что разочарован срывом договоренностей между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Азербайджан и Армения 25 октября при посредничестве США согласовали новое, уже третье по счету с момента обострения 30-летнего конфликта гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе, которое должно было вступить в силу 26 октября.

Напомним, что 27 октября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении вооруженного конфликта. Власти двух стран объявили военное положение и мобилизацию.

Страны ОБСЕ активно призывали Армению и Азербайджан прекратить огонь. Представители МИД враждующих сторон сели за стол переговоров 9 октября по инициативе российской стороны. Договорившись прекратить военные действия 10 октября. Позже условия перемирия подтверждались на переговорах 17 октября. Огонь должен был прекратиться 18 октября, но и на этот раз соглашение было нарушено.