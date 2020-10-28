Врач рассказал, что помогает иммунитету сопротивляться заражению COVID-19 Фото: Александр ГЛУЗ

Сильная иммунная система - залог того. что организм в состоянии бороться с вирусами и инфекциями, в том числе и с covid-19. О том, как можно подхлестнуть иммунитет, чтобы он не "засыпал", в эфире "Радио Комсомольская правда" рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам эксперта, есть несколько важных факторов, которые способны поддерживать иммунную систему в работоспособном состоянии.

- Хорошее питание, витаминизация, получение необходимого количества микроэлементов - это факторы, которые поддерживают иммунитет на хорошем работоспособном уровне, то есть, дают возможность иммунной системе сопротивляться болезни. Это не защитит вас от заражения ковидом, но иммунная система быстрее с ним справится. Есть предпосылки, что вы перенесете инфекцию в более легкой форме, - рассказал специалист.

Напомним, чтобы минимизировать риски заражения covid-19 следует носить маску и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки с мылом. В случае недомогания необходимо обратиться за помощью к специалистам.