Сайт предвыборного штаба Трампа подвергся хакерской атаке
Фото: REUTERS
Сайт предвыборной кампании президента США Дональда Трампа был взломан в минувший вторник, 27 октября, позже его удалось восстановить. Об этом сообщил представитель штаба американского лидера Тим Мертоу, уточнив, что дело расследуют правоохранительные органы
«сайт избирательного штаба Трампа был взломан, и мы работаем с правоохранительными органами над расследованием источника атаки», -заявил он в Twitter
Мертоу отметил, что доступ к конфиденциальным данным хакерам получит не удалось, поскольку они, не хранятся на данном сайте.
Во вторник, в течение некоторого времени те, кто заходил на сайт избирательного штаба Трампа, мог увидеть уведомление о том, что ресурс взломан, и неизвестные утверждали, что получили доступ к конфиденциальной информации. «Пришло время позволить миру узнать правду. Были взломаны несколько устройств, которые дали полный доступ к Трампу и его родственникам», - говорилось в заявление, где отмечалось, что «мир устал от лживых новостей» американского лидера.