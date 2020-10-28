Сайт предвыборного штаба Трампа подвергся хакерской атаке Фото: REUTERS

Сайт предвыборной кампании президента США Дональда Трампа был взломан в минувший вторник, 27 октября, позже его удалось восстановить. Об этом сообщил представитель штаба американского лидера Тим Мертоу, уточнив, что дело расследуют правоохранительные органы

«сайт избирательного штаба Трампа был взломан, и мы работаем с правоохранительными органами над расследованием источника атаки», -заявил он в Twitter

Мертоу отметил, что доступ к конфиденциальным данным хакерам получит не удалось, поскольку они, не хранятся на данном сайте.

Во вторник, в течение некоторого времени те, кто заходил на сайт избирательного штаба Трампа, мог увидеть уведомление о том, что ресурс взломан, и неизвестные утверждали, что получили доступ к конфиденциальной информации. «Пришло время позволить миру узнать правду. Были взломаны несколько устройств, которые дали полный доступ к Трампу и его родственникам», - говорилось в заявление, где отмечалось, что «мир устал от лживых новостей» американского лидера.