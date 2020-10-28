США выявили рекордный рост числа заражений коронавирусом за неделю Фото: REUTERS

Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в США за минувшую неделю превысило 500 тысяч, что является самым высоким показателем за семь дней с начала пандемии.

Об этом рекорде сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные властей. Руководство штатов вводит новые ограничения в связи с распространением коронавируса. Так, в стране вводится комендантский час или запрет на приём посетителей в кафе и барах.

Соедененные Штаты по-прежнему остаются на первом месте по количеству заболевших коронавирусом. По данным Worldometers., по состоянию на среду, 28 октября, в стране зарегистрировано 8 962 783 случаев заражения COVID-19, жертвами инфекции стали 231 045 пациентов, выздоровели 5 833 824.

Напомним, на прошлой неделе рекордное число заражений коронавирусом было выявлено во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего за семь дней число заразившихся коронавирусом людей на планете выросло более чем на 2,8 миллиона.