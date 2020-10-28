Сергей Жвачкин, глава Томской области: «За эффективное расходование бюджетных средств ответственность несет не только исполнитель контракта, но и глава территории»

Сегодня, 28 октября, губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел в онлайн-режиме День главы муниципального образования, на котором представил главам городов и районов региона основные подходы к формированию бюджета следующего года и меры по сбалансированности бюджета-2020.

«Эпидемия внесла серьезные коррективы в нашу бюджетную политику и еще ярче обозначила ее социальную направленность, – пояснил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Для укрепления системы здравоохранения, для защиты граждан, для поддержки бизнеса нам пришлось существенно оптимизировать бюджетные расходы».

Глава региона остановился на мерах поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от вынужденных ограничений (на эти цели из областного бюджета направлено 1,4 миллиарда рублей), на помощи федерального бюджета (регион получил 3 миллиарда на борьбу с эпидемией и 2,2 миллиарда на компенсацию выпадающих доходов).

«Конечно, эти меры не решили всех проблем сбалансированности бюджета. Но главное – они позволили нам выполнить все социальные обязательства. И при формировании проекта бюджета нового года мы также поставили их в приоритет. Даже в этих непростых условиях мы сохранили в новом бюджете прежний объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям. Они вновь составят 6,5 миллиарда рублей», – сообщил Сергей Жвачкин главам территорий.

После чего губернатор напомнил, что сегодня ситуация требует от власти всех уровней самого пристального внимания к каждому бюджетному рублю. Это касается и приоритетности бюджетных расходов, и контроля за работой подрядчиков на объектах.

«Подчеркну, что за эффективное расходование бюджетных средств ответственность несет не только исполнитель контракта, но и глава территории. И это не обсуждается», – подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин.