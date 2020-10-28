Путин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До некоторых регионов России еще докатывается лишь первая волна коронавирусной инфекции, поэтому не стоит говорить о второй. Такое заявление сделал Владимир Путин, призвав «держать руку на пульсе в борьбе с пандемией» и своевременно реагировать.

«Мы не говорим, там, о какой-то второй волне, но как вот мы совсем недавно, еще утром обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов», - заявил российский лидер в ходе заседания в среду, 28 октября, отметив, что российские власти следят за ситуацией с коронавирусом, ведётся работа на экспертном уровне, однако вопросов остается немало.

Как писал сайт kp.ru, в ходе совещания глава государства также поручил незамедлительно выделить средства на лекарства для больных COVID-19, поскольку бесплатными препаратами решено обеспечить больных коронавирусом амбулаторных пациентов. Также российский президент потребовал выделить регионам 10 миллиардов рублей на средства индивидуальной защиты, а также тесты на коронавирусную инфекцию