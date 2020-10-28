В Москве продлили до конца ноября идентификацию в ночных клубах и барах

В Москве работу системы идентификации с помощью QR-кодов при входе в ночные клубы и бары продлили до 29 ноября. Об этом в своём блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр также рассказал, что уже за первую неделю работы системы чек-ин присоединились более полутора тысяч заведений, в том числе ресторанов и гостиниц, хотя формально они это делать не должны.

- Но они добровольно пошли на этот шаг, т.к. осознают свою ответственность перед посетителями, - отметил градоначальник.

Сергей Собянин также сообщил, что каждый день через систему идентификации регистрируется около 40 тысяч посетителей ночных увеселительных заведений. Это помогает быстро сообщать им, что они были в контакте с заражённым коронавирусом, и теперь должны быть осторожнее.