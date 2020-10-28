В Москве продлили домашний режим для пожилых

Власти Москвы продлили самоизоляцию для пожилых до 29 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Домашний режим для москвичей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, продлили до 29 ноября. Об этом заявил в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

- Статистика вновь и вновь подтверждает, что риск серьёзно заболеть и даже умереть от ковида и сопутствующих осложнений в этих группах особенно велик. Наша обязанность – сделать всё, чтобы уберечь их от опасности заражения, - отметил мэр в своём заявлении.