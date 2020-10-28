Минздрав попросил врачей согласовывать все комментарии по коронавирусу от внештатных экспертов

Минздрав просит внештатных экспертов координировать информирование по коронавирусу Фото: REUTERS

Министерство здравоохранения России направило руководителям подведомственных учреждений письмо с просьбой к экспертам не нагнетать панику в обществе на фоне пандемии коронавируса и согласовывать все публичные заявления экспертов с пресс-службой Минздрава.

Оговаривать содержание комментариев относительно пандемии коронавируса в России министерство просит в письменной или устной форме. ТАСС сообщает, что текст письма ранее был опубликован в социальных сетях. В нём сказано, что такое решение Минздрав принял ради "повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире Радио "КП" о том, спасают ли от заражения коронавирусом маски и об излишнем запугивании в обществе, которое он назвал "информационным терроризмом".