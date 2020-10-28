Психолог: люди старше 60 лет стали чаще жениться

Психолог: люди старше 60 стали чаще жениться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последнее время все больше людей женятся после 60 лет. По мнению психолога, даже в таком почтенном возрасте можно найти вторую половинку. Правда, сделать это не так и просто.

- Даже в 40 уже не так легко. Наверное, и наш жизненный опыт, тоже играет большую роль в этом смысле. Может быть, даже не всегда самую положительную, - рассказала психолог в сфере индивидуального и семейного консультирования Татьяна Садолина в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам психолога, чаще всего люди в таком возрасте знакомятся по интересам. Или же они могут быть давно знакомы, но когда-то их развела судьба. В этом случае им точно есть о чем поговорить, что вспомнить.

- Такие знакомства очень даже развиты. В Москве, например есть "Московское долголетие". И эта социальная программа позволяет активным бабушкам и дедушкам не то что находить друг друга, а также находить себе интересные занятия, - добавила психолог.