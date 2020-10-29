Ольга Бузова, 40 тысяч чаевых и роды в машине: таксисты рассказали про необычные случаи в своей работе

Фото: пресс-служба "Ситимобил"

Многие не догадываются, как часто водители такси сталкиваются со странными клиентами и курьезными ситуациями. Ситимобил опросил более 17000 водителей о необычных, нелепых и грустных приключениях во время работы.

Многие сталкиваются с необычной благодарностью довольных пассажиров. Например, 26% таксистов получали от клиентов приглашение в кафе, домой или в ресторан. А шумные компании пассажиров часто приглашают водителей присоединиться к их веселью. А кто-то по старинке благодарит чаевыми. Однажды московский таксист получил так 40 тысяч рублей.

Принято думать, что только водители любят поговорить во время поездки. Но иногда и пассажиры оказываются не прочь поболтать. 34% водителей слышали от клиентов личные вопросы, у 27% таксистов просили номер телефона, еще 7% подружились со своими пассажирами в соцсетях.

Вместе с тем часто возникают и экстренные ситуации, когда водителям приходится в буквальном смысле спасать пассажиров. Так, каждый четвертый таксист подвозил клиента с открытой раной (или ушибом и переломом), 14% возили пассажиров, которые теряли сознание прямо во время поездки. Еще 0% водителей подвозили женщин, у которых начинались роды в машине. В большинстве случаев, конечно, все заканчивалось благополучно, и роженицы доехали до роддома. Но нескольким таксистам приходилось принимать роды прямо в машине. Одному такому водителю из Екатеринбурга благодарные родители даже предложили стать крестным малыша.

Согласно опросу, многим водителям приходилось хоть раз подвозить кого-то из знаменитостей. Таксисты называли имена резидентов Comedy Club и Ольги Бузовой, футболистов Андрея Аршавина и Романа Еременко и многих других.