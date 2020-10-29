Посол России в США призвал не нагнетать гонку ракетных вооружений Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сообщения Вашингтона о готовности развернуть ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе несут в себе угрозу региональной и глобальной безопасности, а также призвал не нагнетать гонку ракетных вооружений,

Напомним, накануне советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил о готовности Штатов разместить в Европе гиперзвуковые ракеты «для сдерживания России».

«Подобные намерения несут в себе угрозу разбалансировки региональной и глобальной безопасности, ведут к повышению конфронтационного потенциала», - заявил российский дипломат на странице посольства в Facebook.

Антонов отметил, что если Вашингтон заинтересован «в реальном контроле над вооружениями», то необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений в Европе нет, и заявил о готовности Москвы к совместным усилиям по деэскалации на фоне прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Российский посол напомнил о предложение президента России Владимира Путина, который призвал страны НАТО объявить, вслед за Москвой, мораторий на размещение наземных РСМД, подкрепленный взаимными верификационными мерами. По словам Антонов, это конструктивная инициатива по деэскалации ситуации.