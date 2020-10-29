В ТюмГУ настроили систему прокторинга

При организации учебных мероприятий и тестирований в ТюмГУ использовалась онлайн-платформа Moodle Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тюменском государственном университете при поддержке SoftLine была внедрена система прокторинга «Экзамус» для дистанционного проведения экзаменов. Это позволит ТюмГУ выполнить требования Министерства науки и высшего образования РФ в отношении противодействия пандемии и станет еще одной ступенью в цифровой трансформации университета.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой весной 2020 года университет перешел полностью на дистанционное обучение. При организации учебных мероприятий и тестирований в ТюмГУ использовалась онлайн-платформа Moodle. Чтобы качественно и эффективно полностью в удаленном формате провести экзаменационную сессию у студентов и вступительные испытания для абитуриентов, потребовалось внедрение дополнительных инструментов контроля. В качестве оптимального было выбрано решение компании «Экзамус», которое было интегрировано с существующей в вузе LMS-платформой, что позволило на новом уровне следить за ходом сессии и вступительных испытаний.

Во время пилотного проекта, включающего порядка 220 часов работы системы прокторинга, силами специалистов ТюмГУ и Softline была проведена донастройка системы для дальнейшей корректной работы.

«Мы уверенно идем по пути цифровой трансформации университета, становимся все более требовательными к системам, платформам и ресурсам, которые обеспечивают качество обучения онлайн. Критично важно, чтобы дистанционный процесс обучения был эффективным, чтобы в период сессии или приемной кампании студенты и аспиранты проходили испытания добросовестно», – комментирует врио ректора ТюмГУ Иван Романчук.

Предоставлено Управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ