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Коронавирус Covid-19

Два варианта развития коронавируса после заражения назвал эксперт

Многие заболевшие выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сколько больных коронавирусом выздоравливают сами, рассказал эксперт

Сколько больных коронавирусом выздоравливают сами, рассказал эксперт

Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Около 80 процентов больных коронавирусной инфекцией выздоравливают сами, путем естественного ответа иммунной системы. О двух вариантах развития COVID-19 после заражения рассказал главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов.

«Существует два варианта течения новой коронавирусной инфекции. У большинства пациентов, это примерно 80% больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 иммунная система путем естественного своего действия преодолевает инфекцию», - сообщил специалист.

По его словам, больные из этой категории выздоравливают «какой бы мы препарат им не назначили».

Однако существует примерно 20 процентов заболевших, у которых развивается так называемый непропорциональный иммунитет, когда при заражении коронавирусной инфекцией иммунная система начинает «фактически работать против своего организма». По словам эксперта, у таких людей наблюдаются сильные поражения легких.

Напомним, ранее ученые выяснили, что объединяет 80 процентов заболевших коронавирусом. По их данным у большинства больных отмечается дефицит витамина D. При этом эксперты отмечают, что признак чаще встречается у мужчин

Распространение коронавируса в мире