Названы города России с лучшей экологией Фото: Евгения ГУСЕВА

Городами с лучшей экологией россияне назвали Тюмень и Казань, а самыми загрязненными городами признали Тольятти и Рязань. Такие результаты показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы Superjob.

Как сообщает РИА Новости, в ходе опроса 84 процента жителей Тюмени назвали экологическую обстановку в их городе как «хорошую» и «нормальную». Город оказался на первом месте, как по уровню качества воздуха, так и по качеству утилизации отходов. Горожане также высоко оценили местные продукты питания.

Жители Иркутска и Красноярска высоко оценили свой город за качество воды, а Тюмень и Краснодар получили самую высокую за чистый воздух и продукты. С утилизацией отходов лучше также хорошую оценку получили Тюмень и Набережные Челны.

Почти половина жителей Москвы и Санкт-Петербурга назвали экологическую обстановку в своем городе нормальной (таких 46 и 49 процентов, соответственно).