Новые случаи заражения коронавирусом в России на 29 октября 2020: в стране выявили 17 717 заболевших

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 29 октября 2020 Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в России выявили 17 717 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 российских регионах, из заболевших 26,5 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на четверг, 29 октября, общее число инфицированных за все время пандемии в стране увеличилось до 1 581 693 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Кром того, за минувший день зарегистрировано 366 летальных исходов. Выздоровело 14 740 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 27 301 пациента, а вылечились уже 1 186 041 человек.

Больше всего новых случая инфицирования выявили в Москве, где ежесуточный прирост заболевших составил 4 906 человек, а также в Санкт-Петербурге (758) и Московская область (514). Эти три региона уже долгое время остаются в лидерах по приросту заболевших. В пятерку, как и ранее, вошли Нижегородская и Архангельская области, где выявили 386 и 319 зараженных.