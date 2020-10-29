В Госдуме прокомментировали идею временной отмены комиссий за банковские переводы

В Госдуме оценили идею временной отмены комиссий за банковские переводы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За оказание любой услуги финансовой организацией должна оказываться какая-то плата. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ответ на предложение временно отменить комиссию за банковские переводы.

«Любую услугу финансовая организация предоставляет за какую-то плату. Если этой платы не будет, то и услуга не будет оказываться. Это аксиома», — цитирует депутата RT.

При этом Аксаков добавил, что можно найти обходные пути и, к примеру, начать развивать систему быстрых платежей, которую организовал Банк России.

«Он взял затраты на себя, и сейчас люди бесплатно переводят деньги своим знакомым, родственникам, могут оплачивать с очень низким тарифом различные услуги через систему быстрых платежей. На период пандемии там как раз все было сделано для того, чтобы максимально снизить затраты людей», — отметил парламентарий.

Напомним, депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с предложением отменить комиссию за банковские переводы между физическими лица на период ограничений, вызванных распространением коронавируса. Предполагается, что это мера поможет минимизировали личные контакты на фоне пандемии, пишет сайт argumenti.ru.

Ранее сообщалось, что Центробанк рассмотрит предложение сделать механизм кредитных каникул постоянным, наподобие ипотечных каникул, или внести за закон возможность включать механизм в период кризисных ситуаций, пишут «Известия».