Путин: российскими вакцинами от коронавируса в первую очередь будут снабжены россияне

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российскими вакцинами от коронавирусной инфекции в первую очередь будут снабжены россияне. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Российский лидер заявил, что Москва готовы обеспечить и доли собственности, и производить вакцины на площадках иностранных партнеров, «не в ущерб вакцинации в самой России».

«Во-первых, прежде всего, мы должны будем обеспечить вакцинирование граждан Российской Федерации, наших людей, защитить их здоровье от этой опасной инфекции. Второе: мы не просто не отказываемся, мы с удовольствием будем и уже работаем на внешних рынках», - заявил глава государства.

Напомним, на данный момент в мире зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первый препарат под названием «Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа. Второй также российский «ЭпиВакКорона» прошел регистрацию 14 октября.