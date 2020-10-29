Врач объяснил, как расшифровать результаты теста на антитела

Врач рассказал, как расшифровать результаты анализов на антитела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие россияне в целях профилактики сдают анализы, чтобы проверить наличие антител на коронавирус. Как расшифровать полученные результаты, рассказал сертифицированный специалист по физической реабилитации, член Европейской ассоциации амбулаторной реабилитации Леонид Дьяков.

По словам медика, в результатах анализов можно увидеть два показателя IgM и IgG. Первый свидетельствует о наличии свежих антител, а второй – об антителах, которым уже более 20 дней.

«Обнаружение IgM указывает на недавнее инфицирование SARS-CoV-2. Они появляются непосредственно после контакта с носителем вируса, на третий-четвертый день. Через семь-десять дней они уже точно присутствуют в крови», - цитирует медика «Российская газета».

Врач отметил, что IgG начинает формироваться примерно на 21 день после инфицирования и примерно через два месяца полностью вытесняют IgM.

Тем пациентам, у кого в крови обнаружен IgM, но признаков заболевания нет, врач рекомендовал больше гулять, а также принимать витамины С и D.

Ранее пульмонолог Федерального медико-биологического агентства России Александр Аверьянов заявил, что 80% людей, заболевших коронавирусом, спокойно могут справиться с инфекций без приема каких-либо лекарств. По словам специалиста, иммунная система большинства пациентов сама способна самостоятельно дать отпор вирусу, передает Пятый канал.

Напомним, накануне Роспотребнадзор спрогнозировал выход России на плато заболеваемости коронавирусом. По данным специалистов, ситуация в стране стабилизируется в декабре, пишет ОТР.