Собянин рассказал, где москвичи чаще всего заражаются коронавирусом Фото: Роман ЗЛОБИН

Чаще всего москвичи заражаются коронавирусом в офисах, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

- На сегодняшний день на удаленке находятся 1,2 млн человек. Это 10% от жителей Москвы, что является значительной частью. Что очень важно, мы видим, что наибольшее заражение происходит именно в сегменте офисов, - сказал Собянин в эфире канала "Россия-24".

Мэр добавил, что число работников в офисах влияет и на пассажиропоток в общественном транспорте. Поэтому перевод на удаленку положительно сказывается на эпидемиологической ситуации.

Ранее Собянин заявил о том, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. По его словам, в последние дни число пациентов, выписанных из больниц впервые за долгое время превысило число госпитализированных.

Напомним, в Москве продлили домашний режим для москвичей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Он будет действовать до 29 ноября. Власти также продлили еще на одну неделю дистанционное обучение для школьников с 6 по 11 класс.