Полицейский застрелил мужчину с ножом в Канаде

Мужчина с ножом был убит полицейскими в Канаде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 29 октября, полицейский застрелил мужчину с ножом в канадской провинции Квебек - Монреале. Сообщает местный телеканал CTV.

Полицейский надзорный орган Квебека начал расследование происшествия.

Утром в четверг представители правоохранительных органов заметили мужчину с ножом. Он направлялся в сторону дежурившего полицейского автомобиля.

По данным очевидцев мужчина вел себя неадекватно. Находившиеся там полицейские выстрелили в него. От полученного ранения он скончался на месте. Патруль сразу сообщил об этом в часть и вызвал скорую.

Власти канадской провинции Квебек призывают свидетелей произошедшего сообщить имеющуюся информацию, а также предоставить фото и видео съемку, если такие были, для содействия расследованию. Полицейским может грозить уголовное преследование за неправомерное применение огнестрельного оружия.