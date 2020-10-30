В России 30 октября отмечается День инженера-механика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 30 октября, в России празднуется День инженера-механика – одной из наиболее перспективных профессий современности. Каждый год инженеры генерируют новые идеи, изобретают инновационные механизмы, улучшающие жизнь людей.

Для нашей страны развитие инженерных технологий является одним из стратегических направлений развития. Поэтому в рамках национального проекта «Образование» по всей России открывают детские технопарки «Кванториум», где ребята могут с раннего возрасте бесплатно освоить азы инженерии, в том числе программирование, нейротехнологии и беспилотную авиацию.

На сегодняшний день в 76 российских регионах работают 111 детских технопарков «Кванториум». Уже к концу текущего года количество мобильных парков увеличится до 85.

Например, такой мобильный детский технопарк на базе передвижной автомобильной станции накануне открыли в Кемеровской области.

- «Кванториум» делает доступным дополнительное образование в отдаленных населенных пунктах региона. С помощью технопарков дети получают новые знания и практические навыки. Вполне вероятно, это поможет им определиться с будущей профессией, - отметил глава региона Сергей Цивилев.

Как отмечает пресс-служба АНО «Национальные приоритеты», в мобильном парке есть все необходимое для обучения по следующим направлениям: технологии виртуальной и дополненной реальности VR/IT, промышленный дизайн и робототехника, геоинформационные системы и создание моделей летательных аппаратов, а также «Хай-тек».

Недавно также открылся первый мобильный технопарк Кванториум «Байкал» в Иркутской области. Он приезжает в отдаленные села и города субъекта на две недели, а в день проводит по восемь занятий.