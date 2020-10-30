Назван основной источник распространения коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Американские ученые пришли к выводу о том, что коронавирусная инфекцией легче всего распространяется и размножается в ротовой полости человека. Такой вывод следует из статьи, опубликованной в пятницу, 30 октября, в научной библиотеке medRxiv.

В своей работе эксперты отметили, что рот, особенно располагающиеся в нем слюнные железы, язык и миндалины, - это одно из самых «благоприятных» мест для формирования очага коронавирусной инфекции и ее последующего размножения. При этом ученые отметили, что опасность инфицирования через рот может быть недооценена.

- Увеличиваются шансы заражения через проглатываемую слюну или попадания вируса напрямую в легкие. Также увеличивается риск передачи коронавируса от зараженного к другому человека при кашле или в ходе разговора, - говорится в статье.

Ученые напомнили о необходимости ношения масок, поскольку это средство индивидуальной защиты наиболее эффективно препятствуют распространению коронавируса через ротовую полость.

В настоящее время специалисты изучают возможные симптомы «орального заражения», но пока что смогли выделить только стандартные для коронавируса признаки: потерю вкуса и сухость во рту.

Как сообщал сайт Kp.ru, накануне ученые также предупредили о появлении нового видела коронавирусной инфекции, обнаруженного у большинства зараженных в европейских странах.