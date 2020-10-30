Пугачева, Бузова и Шнуров: названы музыканты, которым доверяют россияне Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Эксперты исследовательского холдинга «Ромир» составили топ-10 музыкальных исполнителей, которые пользуются наибольшим доверием среди жителей России. Согласно данным опроса от октября текущего года, представленными пресс-службой «Ромира», свое предпочтение в этот раз россияне отдали Алле Пугачевой, Ольге Бузовой и Сергею Шнурову.

Рейтинг доверия Ромир демонстрирует индекс доверия граждан, потребителей, пользователей, покупателей к медиа-персонам. Списки лиц, вызывающих наибольшее доверие россиян, исследователи составляют с декабря прошлого года. До отмены режима самоизоляции в июне 2020 года топ возглавляли эти же исполнители, правда немного в другом порядке: первые места тогда заняли Сергей Шнуров, Алла Пугачева и Ольга Бузова.

На четвертом и пятом месте рейтинга доверия расположились Полина Гагарина и Филипп Киркоров. Далее следуют Дима Билан, Серге й Лазарев, Василий Вакуленко (Баста) и Лолита Милявская. Замыкает топ-10 Егор Крид.

В опросе приняли участие 2,4 тысячи россиян из городов с населением более 100 тысяч человек. Респондентами задали вопрос о том, кому из публичных личностей России они доверяют, и попросили назвать семь первых имен из этого списка. При этом варианты ответа опрошенным не предлагали: они делали выбор, исходя из личных предпочтений.

ТОП-10 музыкальных исполнителей, которые пользуются наибольшим доверием у россиян

1. Алла Пугачева

2. Ольга Бузова

3. Сергей Шнуров

4. Полина Гагарина

5. Филипп Киркоров

6. Дима Билан

7. Сергей Лазарев

8. Василий Вакуленко (Баста)

9. Лолита Милявская

10. Егор Крид