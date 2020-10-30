С 30 октября в кафе и ресторанах запрещено курить кальян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 30 октября в России вступил в силу запрет на курение кальяна в общественных местах, в том числе в кафе и ресторанах.

Запрет на "потребление никотиносодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах" внесён поправкой в 11 статью федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

В поправке к закону также сказано, что запрет должен помочь сократить потребление табака и предупреждать заболевания, вызванные табачным дымом и ядовитыми веществами в нём.

За нарушение запрета на курение кальяна в общественных местах грозит штраф в размере от 500 до полутора тысяч рублей. Для владельцев заведений, где будут курить никотиносодержащую продукцию, предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей, если это индивидуальный предприниматель, и до 90 тысяч рублей для юридических лиц.

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