В России упростили оформление соцвыплат на покупку жилья молодыми семьями

Социальные выплаты на покупку или строительство жилья даются семьям, в которых каждый из супругов не достиг 35-летия Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Правительство России упростило порядок оформления выплат на приобретение жилья для молодых семей. Постановление подписал председатель кабинета министров Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте правительства.

По новому, упрощённому, порядку подать документы можно не только лично, но и дистанционно с помощью портала Госуслуг. Все документы должны быть подписаны электронной подписью.