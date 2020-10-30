В нескольких регионах России пропал необходимый для заражённых коронавирусом препарат

В ряде российских регионов, в том числе в Москве и Подмосковье, из продажи пропал раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В нескольких российских регионах, в том числе в Москве и Московской области, пропал из продажи в аптеках препарат "Клексан". Это раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия, входящий в перечень жизненно важных лекарственных препаратов.

Производитель объяснил перебои с продажами ажиотажным спросом среди населения.

Эноксапарин натрия продаётся под торговыми марками "Анфибра", "Гемапаксан", "Клексан", "Кленикс" и "Фленокс нео". Его назначают в частности беременным женщинам для снижения свёртываемости крови и сокращения рисков образования тромбов.

Спрос на препарат резко вырос, поскольку его стали назначать для лечения осложнений от коронавируса.

В Министерстве здравоохранения заявили, что "Клесан" действительно стал дефицитным препаратом, но ситуация полностью под контролем ведомства, а доставка препарата была 22 октября.

- Препарат в первую очередь используется в комплексной терапии пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в стационарных условиях. Поэтому все медицинские организации полностью обеспечены "Клексаном" и его аналогами, а также имеют их необходимый запас, - передаёт РБК заявление пресс-службы Минздрава.