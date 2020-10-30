Медведев подтвердил, что Авифавир будут давать бесплатно при лечении от коронавируса

Медведев считает, что в России нужно навести порядок с ценами на препараты от ковида Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев подтвердил, что препарат для амбулаторного лечения пациентов, заражённых коронавирусом, "Авифавир", будут давать бесплатно.

- Чтобы этот препарат выделялся бесплатно как жизненно необходимый лекарственный препарат. Сейчас это действительно исключительно важно, - отметил Медведев во время приёма граждан.

Он также заявил, что в России необходимо навести порядок с ценами на препараты от коронавируса, и отметил, что региональные и федеральные власти должны контролировать соблюдение рекомендованных цен при продаже лекарств от COVID-19.

Медведев считает, что при необходимости надо применять меры ответственности, поскольку бывают ситуации, когда люди стремятся "зарабатывать деньги, которые не положено зарабатывать" даже на эпидемии.

- Рекомендованная цена есть, ФАС следит, а цена всё равно выше, особенно в крупных городах, - заявил Медведев и напомнил, что предельной ценой для лекарств от коронавируса назначена 5,5 тысячи рублей.