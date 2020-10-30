Навальный рассказал, когда вернётся в Россию

Навальный вернется в РФ сразу же после восстановления здоровья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский политик Алексей Навальный планирует вернуться в Россию после полного восстановления и уже чувствует себя значительно лучше. Об этом он рассказал в эфире своего YouTube-канала.

- Что касается возвращения и здоровья. Мне, конечно, уже гораздо легче, какие-то вещи починились уже, какие-то вещи еще не починились, но я уверен, что я их починю. Я много работаю и делаю все, чтобы вернуться как можно быстрее <...> Моя задача - как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию сразу же, - сообщил Навальный.

Он также отметил, что врачи не сообщают о предполагаемых сроках возможного восстановления.