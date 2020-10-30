Видео последствий землетрясения в Измире 30 октября 2020: дома превратились в руины

Землетрясение было зафиксировано на западе Турции Фото: принтскрин видео.

В пятницу, 30 октября, сильное землетрясение было зафиксировано на западе Турции. Значительные разрушения, которое оно вызвало в одном из крупнейших городов страны Измире, попало на видео.

Как писал сайт kp.ru, изначально Министерство внутренних дел Турции сообщило о минимум 6 разрушенных зданиях. Позже губернатор заявил о разрушении 20 домов. Известно, что один из них разрушился полностью, неизвестно, есть ли под завалами люди. Но пока о погибших и пострадавших в результате ЧП не сообщается.

После происшествия резко поднялся уровень воды, некоторые улицы затопило. Президент Турции Тайип Эрдоган уже пообещал оказать помощь провинции.

Кроме того, пострадал и греческий остров Самос, где разрушилась церковь Богородицы.

Как сообщают сейсмологи, магнитуда землетрясения у Греции и Турции повышена до 6,9. Эпицентр залегал на глубине 10 км. Землетрясение ощущалось также в Афинах и Стамбуле