В Самаре мост по нацпроекту построят на год раньше

Губернатор проинспектировал стройку моста. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области быстрее на год построят мост через реку Сок. Этот объект имеет важнейшее значение - он позволит разгрузить выезд из города на оживленные федеральные трассы и снизит загруженность дорог. Строительство началось в 2019 году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Сдать мост планировали в октябре 2022 года. Но сейчас подрядчик доложил губернатору Дмитрию Азарову, что есть все шансы справиться на год раньше. Для этого в мае была оформлена заява на выделение дополнительных средств.

Так как область зарекомендовала себя с положительной стороны, правительство РФ выделило еще 500 миллионов рублей на объект. Губернатор уверен, что, если есть возможность построить мост раньше срока, ее нужно обязательно использовать.

- Нам надо стремиться, и все возможности для этого есть, ввести мост в эксплуатацию в конце 2021, либо январе-феврале 2022. Получится раньше – еще лучше, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сейчас уже завершены все работы, которые можно делать в теплое время года. Так что в зиму компания также пойдет с опережением графика. А для того, чтобы еще ускориться, подрядчик договорился с заводом-изготовителем об использовании технологии Так что в зиму компания также пойдет с опережением графика. А для того, чтобы еще ускориться, подрядчик договорился с заводом-изготовителем об использовании технологии 3D - моделирования. Это позволит на месте вести лишь минимальный подгон деталей пролетного строения.